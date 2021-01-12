شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 11346 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 2299 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 13751 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 4370 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 3197 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1050 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 9 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم الإسماعيلية مصر للدواجن، المنصورة للدواجن، اسيك للتعدين-اسكوم، العامة لمنتجات الخزف والصيني، جنوب الوادي للأسمنت، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، مصر بني سويف للأسمنت، السويس للأسمنت، الاستثمار العقاري العربي-اليكو.

كما قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية اعتباراً من بداية جلسة تداول اليوم الثلاثاء، في ضوء المخاطبة التي تم إصدارها للشركة بخصوص قرارات الجمعية العامة غير العادية التى انعقدت أمس الاثنين، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، دلتا للإنشاء والتعمير، المالية والصناعية المصرية، 5 آلاف سهم، 3 آلاف سهم، 109.6 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 10 آلاف سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 150 ألف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 206 سهم، 3 آلاف سهم، 8 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي عبور لاند للصناعات الغذائية، المجموعة المصرية العقارية، 200 ألف سهم، 192.3 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المهندس للتأمين، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، مليون سهم، 315 سهم، 12500 سهم، 451.1 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

وفي سياق آخر قالت شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية، إنها اشترت 3000 سهم خزينة خلال جلسة أمس الاثنين، ليرتفع إجمالي أسهم الخزينة إلى 8500 سهم.

كما اشترت شركة حديد عز، 245 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الاثنين، ليرتفع إجمالي أسهم الخزينة إلى 545 ألف سهم.