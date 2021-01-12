شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-11-2021 فى مصر.. عيار 21 بـ8013 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021 ارتفاع 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 سعر 813 جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور، بعد ارتفاع الذهب عالميا إلى 1858 دولار، مع توقعات بتغيرات أخرى للأسعار فى ظل أداء جيد للذهب.

وارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، ليتعافى من أدنى مستوى في ستة أسابيع والذي لامسه في الجلسة السابقة، إذ نزلت الأسهم بفعل اضطراب سياسي في واشنطن وبطء وتيرة التطعيم بلقاحات مضادة لكوفيد-19 في أنحاء العالم، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1860.10 دولار للأوقية (الأونصة)، ولامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ الثاني من ديسمبر أمس الاثنين. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1860 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 697 جنيها.

عيار 21 سجل 813 جنيها.

عيار 24 سجل 929 جنيها.

الجنيه الذهب 6504 جنيها.

أونصة الذهب 1858 دولار.

وقال كونال شاه رئيس الأبحاث لدى نيرمال بانج للسلع الأولية في مومباي إننا نشهد انتعاشا فنيا في الذهب بعد أن باعه المستثمرون لجني بعض الأرباح في الجلستين السابقتين.

وتراجعت الأسهم الآسيوية من مستويات قياسية مرتفعة مع اتجاه الديمقراطيين في مجلس النواب صوب طلب عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب حصار مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي وارتفاع الإصابات بكوفيد-19.

وقال نيكولاس فرابل المدير العام لدى إيه.بي.سي بوليون "الصورة الكلية ما زالت إيجابية للذهب" مضيفا أنه في الأمد القصير فإن الذهب ما زال عرضة لخطر التأثير بالمعنويات تجاه الدولار والعوائد.

وتماسكت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات عند أعلى مستوى في عشرة أشهر، مما يساعد الدولار ويزيد تكلفة الذهب.

ويزيد ارتفاع عائدات السندات تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبلغت الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم ما يزيد عن 90 مليونا في الوقت الذي تواجه فيه الدول صعوبات بشأن وتيرة عمليات التطعيم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 2.2 بالمئة إلى 25.47 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 3.1% إلى 1062.83 دولار بينما صعد البلاديوم 0.2% إلى 2376.57 دولار.