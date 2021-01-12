شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 0.39% بجلسة الثلاثاء.. ورأس المال يربح 2.3 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.39% رابحاً 20.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5258.167 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 750.194 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 107 مليون سهم، بقيمة 483 مليون درهم، عبر تنفيذ 3039 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 5.86%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.80%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.72%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.81%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.63%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.08%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.13%.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم مجموعة أغذية بنسبة 6.71%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 2.22%، ثم سهم شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية بنسبة 1.54%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظي الوطنية للتأمين بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.84%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 129.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.22%.

وفي سياق متصل أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس القادم، لمناقشة بعض الموضوعات العامة التي لاتؤثر على سعر السهم.