سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 12-1-2021

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 12-1-2021، مقارنة بأسعار أمس الاثنين، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.70 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ48.73 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع.

يتوقع العديد من المحللين اليوم الثلاثاء، أن يواصل الدولار الأمريكي الانخفاض الذي شهد نزول مؤشر الدولار ما يقرب من سبعة بالمئة في 2020 إذ أن التوسع في التحفيز وطرح لقاحات مضادة لفيروس كورونا أديا إلى تألق توقعات الاقتصاد العالمي. ويميل المستثمرون إلى شراء الدولار حين يتطلعون إلى استثمارات أكثر أمنا.

ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار عند 90.578 في التداولات الآسيوية، بعد أن ارتفع إلى 90.73 أثناء الليل للمرة الأولى منذ 21 ديسمبر. ونزل المؤشر إلى 89.206 في السادس من يناير وهو مستوى لم يشهده منذ مارس 2018.

وجاء سعر الدينار الكويتى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.30 جنيه للشراء.