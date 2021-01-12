شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12-1-2021 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 12-1-2021، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بأسعار أمس، مسجلاً بالبنك الأهلى المصرى 18.94 جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع، مقابل 19.00 جنيه للشراء، 19.21 جنيه للبيع، فيما سجل فى بنك البركة 18.90 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.، مقابل 19.04 جنيه للشراء، 19.28 جنيه للبيع

ونزل اليورو عالميا إلى 1.2167 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 25 ديسمبر، بعد أن زاد إلى 1.2349 دولار الأسبوع الماضي.

والعائد الاسمي للسندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات مرتفع بأكثر من 20 نقطة أساس إلى 1.1187% هذا العام مما ساعد الدولار على الصعود لأعلى مستوى في شهر عند 104.20 مقابل الين الياباني.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.95 للشراء.

19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.94 جنيه للشراء .

19.12 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

18.94 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.90 جنيه للشراء.

19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.93 جنيه للشراء.

19.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.94 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.91 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.