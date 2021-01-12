شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت فى المنطقة الخضراء بالختام للجلسة الرابعة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.46% رابحاً 25.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5645.06 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% رابحاً 36.41 نقطة ليغلق عند مستوى 6168.80 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% رابحاً 3.89 نقطة ليغلق عند مستوى 4613.46 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.13% رابحاً 6.02 نقطة ليغلق عند مستوى 4723.09 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 309.5 مليون سهم بقيمة 45 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.3 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.87%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.69%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاعي النفط والغاز والتكنولوجيا بنسبة 2.07%، 1.43%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الكويتية السورية القابضة، اجتماع مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة عرض الاستحواذ الإلزامي المقدم من سالم عبد الله الحوسني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، عدم وجود أي أحداث معلومات جوهرية أو أي تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير على الشركة بالشكل الذي يترتب عليه النشاط غير الاعتيادي على أسهم الشركة أمس الاثنين.