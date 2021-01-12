شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتعافى مع ارتفاع أسعار النفط وأسهم السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها في الجلسة الماضية مع تطلع المستثمرون لموسم الأرباح المقبل وتركيزهم على احتمال إقرار المزيد من التحفيز في الولايات المتحدة في عهد الرئيس القادم جو بايدن.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة مع صعود قطاعي النفط والغاز والسفر والترفيه بما يزيد على واحد بالمئة لكل منهما ليقودا المكاسب.

وجنى المستثمرون الأرباح أمس الاثنين، بعد ارتفاع الأسبوع الماضي، إذ أدى اكتساح الديمقراطيين في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي إلى زيادة التوقعات بحوافز مالية أمريكية أكبر.

وربحت شركات النفط العالمية بي.بي وشل وتوتال مع تعافي أسعار النفط الخام وسط توقعات بالسحب من مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وارتفع سهم شركة الشحن الدنمركية ميرسك 2.8 بالمئة بعد أن قامت شركة السمسرة بيرينبرج برفع تصنيف السهم إلى "شراء"، قائلة إن زخم الأرباح مدفوعا بأسعار الشحن قد يؤدي إلى ارتفاع السهم.

وقفز سهم شركة الألعاب السويدية على الإنترنت كيندريد خمسة بالمئة بعد أن أعلنت عن زخم قوي للنشاط خلال الربع الرابع، بينما ارتفعت أسهم شركة رينو 1.5 بالمئة بعد أن قالت شركة صناعة السيارات الفرنسية إنها بدأت عام 2021 بمستوى أعلى من الطلبيات مقارنة بعام 2019.