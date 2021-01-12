شكرا لقرائتكم خبر عن "جمارك أرقين" تضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية والنقد الأجنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي مدير الجمرك من ضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية والنقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم127 لسنة 1955، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الجمارك رقم 207لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

وذكرت مصلحة الجمارك -في بيان، اليوم الثلاثاء- أنه بناء على مذكرة مشتركة من الرائد أحمد ضياء بإدارة البحث الجنائي والنقيب بيتر هاني بوحدة المفرقعات وماركو جرجس بإدارة الأمن الجمركي مفادها اعتزام كل من الراكب "ن. ه . ب" والراكب "س.ه. ب" يحملون الجنسية السودانية قادمين من الخرطوم تهريب كمية من الأدوية البشرية والنقد الأجنبي.

وأضافت مصلحة الجمارك أنه بالعرض على أحمد الصاوي مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية من هشام علي أحمد الطيب وأحمد جبريل مأموري التفتيش بمعاونة كل من نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم لتفتيش أمتعة الراكبين الشخصية، فتبين وجود 175حقنة من صنف (RHOPHVlAC30) و15960 قرصا من صنف (PlAViX75Mg)، و450 قرصا من صنف (FEROGLOBIN)، و5 علب من صنف (VENA50)، و20 ألف دولار مخبأة داخل سيارتين ملاكي.

وأشارت إلى أن التعويضات المستحقة بلغت 591 ألف جنيه، وقرر أحمد جعفر عطيتو مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 و3 لسنة2021، وتم إحالة المحاضر للنيابة العامة.