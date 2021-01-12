شكرا لقرائتكم خبر عن بترو لوجيستكس: امتثال أوبك+ لتخفيضات إنتاج النفط هبط لـ75% فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بترو لوجيستكس لتتبع الناقلات اليوم الثلاثاء، إن امتثال أوبك+ لتخفيضات إنتاج النفط المتعهد بها هبط إلى 75 بالمئة في ديسمبر، مسجلا أحد أدنى المستويات منذ بدء اتفاق الإمدادات في مايو 2020.

وكان قد ذكر تقرير صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك "، أن أحدث التقديرات الأولية لمنظمة "أوبك" تشير إلى ارتفاع المتوسط الشهرى لسعر سلة خامات أوبك إلى 48.59 دولار للبرميل خلال شهر ديسمبر 2020، أى بنسبة زيادة تبلغ نحو 14٪ مقارنة بالشهر السابق.