شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تختتم تعاملاتها فى المنطقة الحمراء بضغوط هبوط 17 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% خاسراً 4.30 نقطة ليغلق عند مستوى 10838.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 196.5 مليون سهم بقيمة 452.1 مليون ريال عبر تنفيذ 10.2 ألف صفقة، وتراجع 17 سهماً، وارتفع 25 سهماً، واستقرت 6 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.26%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.24%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.14%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.16%.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة بورصة قطر، قبول أسهم شركة " كيو إل إم " للتداول في السوق اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 13 من يناير، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 48 شركة مساهمة.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.