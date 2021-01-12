شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء.. ويسجل 4.22 جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 12-1-2021، أمام الجنيه المصرى وسجل فى بالبنك الأهلى المصرى 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفى بنك الإستثمار العربى سجل ارتفاعا ليسجل 4.21 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.22 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه.

4.27 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.27 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى4.21 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.20 جنيه.

4.28 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.27 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.