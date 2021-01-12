شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسهم تصعد ببورصة البحرين بنسبة 0.35% بجلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% رابحاً 5.15 نقطة ليغلق عند مستوى 1458.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.4 مليون سهم بقيمة 598.4 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة نمو 27.14% مدفوعاً بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 4.69%، شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 1.48%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 23.98% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.13%، المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.96%، وصعد سهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 1.08%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.83% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 2.2%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.08% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.19%، وهبط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 1.94%.

وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، شراء المساهم الرئيسي سالم صباح الناصر الصباح 2.1 مليون سهم لترتفع نسبة تملكه من 565.85 مليون سهم تعادل 5.86% إلى 567.9 مليون سهم تعادل 5.88% من البنك.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة استيراد الاستثمارية، تعيين فاطمة إبراهيم العمادي في منصب المستشار العام، وسكرتير مجلس الإدارة مسؤول الإلتزام وذلك اعتباراً من 10 يناير الجاري.