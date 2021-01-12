شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن الغذائى": الزراعة بدون تربة تنتج 60 كيلو فى المتر الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف عمران، رئيس المجلس العربي للأمن المائي والغذائي، أن الزراعة بدون تربة تعتبر إحدى وسائل تحقيق الأمن الغذائي، لأنها توفر المياه، حيث إنها توفر من 85 إلى 90% عن زراعتها بالزراعة التقليدية، بالإضافة إلى توفيرها 85% من الأسمدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن نسبة الإنتاج الخاصة بالزراعة بدون تربة تكون عالية بالنسبة للخضراوات وبعض أنواع الفواكه، موضحا أن الأرض الخاصة بالزراعة بدون تربة تنتج 50 إلى 60 كيلو بالمتر الواحد.

وعن متطلبات الزراعة بدون تربة، قال إنه من الممكن أن يتم عملها بالمنزل أو الأسطح أو بالحدائق، لافتا إلى أن التربة البديلة التى يتم عملها تكون عبارة عن التربة الطبيعية وتثبيت جميع العناصر الغذائية التى يحتاجها النبات ووضعها بالمياه، مما يؤدي إلى مرور المحلول المغذى على النبات باستمرار مما يقلل عمر النبات.

وذكر الدكتور أشرف عمران، أن الزراعة بدون تربة موفرة للمياه وللأسمدة، حيث إن مصر فى إمكانها التصدير بحوالي 10 مليارات دولار لو اهتمت بمعايير الجودة.