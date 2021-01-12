شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يقرر عدم إجراء البنوك توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البنك المركزي المصري عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.

وقال المركزي في كتاب دوري بخصوص جلسة مجلس إدارته المنعقدة في 27 ديسمبر 2020 إن الهدف من القرار تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار انتشار كوفيد-19.

وأضاف المركزي المصري أنه يسمح للبنوك بإجراء توزيعات للعاملين وصرف مكافأة مجلس الإدارة عن "العام المالي 2020".