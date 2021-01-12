شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية: إلزام كافة الممولين بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - منظومة الإقرارات الإلكترونية تسهم في رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي - طبقًا لنص الماده 32 من قانون الإجراءات الضريبيه الموحد الصادر بالقانون206 لسنة 2020 رئيس مصلحة: المصلحة تقدم كافة التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا

أكد " محمد معيط وزير المالية " على أهمية مشروع التحول الرقمي بمفهومه الشامل لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، إذ أسهمت « منظومة الإقرارات الإلكترونية» في رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي، حيث أن تلك المنظومة الإلكترونية تهدف إلى مواكبة النظم العالمية ، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة؛ بما يسهم في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية ، وكذلك تسهم فى انهاء التجاوزات والثغرات التى كان يخلفها التعامل الورقى سواء الفواتير الوهمية أو البيانات غير السليمة.

وأوضح "وزير المالية " أن كافة الممولين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين ملتزمون بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا ،طبقًا لنص الماده (٣٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠

وأعلن " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " عن بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2020/2021 ، حيث تتلقى مصلحة الضرائب المصرية الإقرارات الضريبية عن عام 2020 ، إعتبارًا من أول يناير حتي 31 مارس 2021 للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا ، كما تتلقى إقرارت الأشخاص الإعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص) إعتبارًا من أول يناير وحتى قبل أول مايو 2021 أو خلال أربعة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا .

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أن الممولين بمراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة سيقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة إعتبارًا من أول يناير 2021 ، وذلك على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg

وأضاف أن ذلك مع إستمرار باقى الممولين بباقى مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني للمصلحة الحالي على www.incometax.gov.eg .

وقال " عبد القادر " إلى أنه خلال الموسم السابق للإقرارات كانت فقط شركات الأموال وشركات الأشخاص ( شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو واقع ) هى الملتزمة بتقديم إقراراتها إلكترونيا ، أما خلال هذا الموسم فإن الممولين من الأشخاص الطبيعيين أصبحوا ملزمين بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا ، إعتبارًا من أول يناير 2021 .

وأضاف أن المصلحة تقدم كافة التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال مركز الاتصال المتكامل التابع للمصلحة الذي يقوم باستقبال كافة الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395 ) ، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] .

وناشد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " جميع الممولين بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يحدث تزاحم وضغط كبير على الموقع في نهاية الموسم مما قد يؤثر سلبا على جودة وكفاءة خدمة تقديم الإقرارات إلكترونيًا .