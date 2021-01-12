شكرا لقرائتكم خبر عن صعود هامشى لبورصة دبى بختام جلسة منتصف الأسبوع مدفوعة بقطاعى البنوك والنقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% رابحاً 2.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2701.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 367.1 مليون سهم محققة ما قيمته 372.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4671 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعد قطاعي البنوك والنقل بنسبة 0.95%، 0.06%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.96%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5.05%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.63%، فيما تراجع 19 سهماً، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.73%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.61%، فيما تصدر سهم شركة سوق دبي المالي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 61.2 مليون ورقة بقيمة 73.8 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.85%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة إعمار مولز، استقالة راجيف سوري من منصبه كمسؤول في الشركة، بأثر فوري، وسيتولى أميت جاين مسؤولياته حتى إشعار آخر.

كما أعلنت شركة تكافل الإمارات، استقالة فاهم أحمد الكوك الشحي من منصبه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل.

وفي سياق آخر أعلنت شركة شعاع كابيتال، نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، والذي وافق بالتمرير على قرارات اعتيادية متعلقة بأعمال الشركة.