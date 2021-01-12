الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 12-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ويحاول تخطي مستوى 0.7725، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن اختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو التصحيحي الهابط ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، بينما يحتاج السعر للتماسك دون المستوى المذكور لتأكيد استمرار الانخفاض الذي نتوقع أن يستهدف مستوى 0.7624 كمحطة أولى.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7600 والمقاومة 0.7750

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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