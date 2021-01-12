شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الذهب من اختراق مستوى 1855.45 ويحاول الثبات فوقه، ليتم تفعيل نموذج القاع المزدوج والحصول على حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً بفعالية بقية اليوم، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 1881.00 ثم 1920.00.

نذكر بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق 1838.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1835.00 والمقاومة 1870.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد