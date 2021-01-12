شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية ملحوظة ليهاجم مستوى 1.3550 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد اختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح صباحاً ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، بينما يحتاج السعر للتماسك دون المستوى المذكور للعودة إلى الانخفاض وزيارة مناطق 1.3430 ثم 1.3310 كأهداف سلبية رئيسية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3430 والمقاومة 1.3600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط