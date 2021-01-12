شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالتذبذب دون مستوى 1.2173، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن هدفنا التصحيحي التالي يتواجد عند 1.2064.

نشير إلى أن اختراق 1.2173 والثبات فوقه سيقود السعر للارتفاع من جديد والتوجه نحو مناطق 1.2300 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2050 والمقاومة 1.2200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط