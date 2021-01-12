شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 3 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، تظل تلك المحاولات تحت ضغط سلبي متمثلا فى ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لمستوي أعلى جديد خلال عشرة أشهر.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.2179$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2149 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2138$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.2132$ ، مع استمرار تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

لا يزال عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مستمرا فى توسيع صعوده فوق حاجز 1% مسجلا يوم الثلاثاء مستوي 1.158% الأعلى منذ آذار/مارس الماضي.

وارتفاع هذا العائد يدفع المستثمرين إلى شراء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، لذلك التراجع الحالي فى مستويات العملة الأمريكية يعد محدودا ،والعملة لا تزال مرشحة لمزيد من الارتفاعات خلال التعاملات القادمة.

يدعم ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية انحسار التوترات السياسية فى البلاد ، مع اقتراب تسليم السلطة للرئيس المنتخب "جو بايدن" يوم 20 كانون الثاني/يناير ، وبعد سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب.