شكرا لقرائتكم خبر عن موديز تحافظ على تصنيف ملاذ للتأمين عند (Baa2 ) مع نظرة مستقبلية مستقرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن استمرار محافظتها على تصنيف قوة التأمين المالية (IFSR) من الفئة (baa2) من وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز Moody’s مع نظرة مستقبلية مستقرة للقوة المالية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن تصنيف وكالة Moody’s في الفئة Baa2 لشركة ملاذ يعكس مكانة الشركة السوقية وعلامتها التجارية في المملكة العربية السعودية.

وأضافت الشركة أن التصنيف يعكس أيضاً قوة جودة الأصول المدفوعة بالاستراتيجية الاستثمارية للشركة، بالإضافة إلى مستوى كفاية رأس المال.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح الشركة تراجعت بنسبة 79.3% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 سبتمبر 2020، لتصل - قبل الزكاة- إلى 1.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 6.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 10.6 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.