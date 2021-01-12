شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة ولاء للتأمين تُوصي بزيادة رأس المال بأسهم حقوق أولوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 775 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الهدف من زيادة رأس المال هو دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وتعزيز هامش الملاءة

وبحسب البيان، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية

ونوهت الشركة إلى أن عملية الزيادة خاضعة لموافقة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والجهات النظامية الأخرى ذات العلاقة بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية

هذا وستقوم الشركة بالإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي للطرح وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال للهيئة وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.

يُذكر أن أرباح ولاء للتأمين ارتفعت بنسبة 218.2% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 سبتمبر 2020، لتصل - قبل الزكاة- إلى 25.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 7.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 42.8 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 9.3 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.