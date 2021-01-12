شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد يحافظ على أعلى مستوياته للشهر الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ الاحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد الدولي على أعلى مستوياته التاريخية للشهر الثالث على التوالي.

وسجل ذلك الاحتياطي خلال شهر نوفمبر نفس مستوى شهر أكتوبر الماضي عند 214.8 مليون دينار (ما يعادل 703.5 ملايين دولار). وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر 2020.

وسجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت قفزة بنسبة 20% وبقيمة 2.4 مليار دينار خلال أول 11 شهرا من 2020، لتصل إلى مستوى 14.5 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي، وذلك مقارنة مع مستوياتها بنهاية ديسمبر 2019 والبالغة 12.1 مليار دينار، حسبما أوردت صحيفة "الأنباء الكويتية".

وسجلت تلك الاحتياطيات تراجعا شهريا بنسبة 1.6% وبقيمة 231 مليون دينار، مقارنة مع مستوياتها بنهاية نوفمبر 2020 والبالغة 14.7 مليار دينار، وذلك وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي.

وتتكون الأصول الاحتياطية الرسمية من أرصدة الذهب النقدي المحافظ على مستوياته البالغة 31.7 مليون دينار. ويشمل أيضا حقوق السحب الخاصة والتي بلغت قيمته 564.5 مليون دينار وبزيادة سنوية طفيفة بلغت 0.11%.

وتشمل الأصول الاحتياطية الرسمية أيضا العملة والودائع والتي بلغت قيمتها بنهاية أكتوبر الماضي 13.69 مليار دينار وبارتفاع سنوي 19% مقارنة بـ 11.5 مليار دينار بنهاية نوفمبر من 2019.

يشار إلى أن الاحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد الدولي بلغ أعلى مستوياته التاريخية بعد أن سجل خلال سبتمبر الماضي 214.8 مليون دينار (ما يعادل 703.4 ملايين دولار).

يشار إلى أن القيمة الإجمالية لحسابات وودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي الكويتي تراجعت بنحو 47 مليون دينار في أكتوبر 2020 لتصل إلى مستوى 6.374 مليار دينار، بعد أن كانت 6.421 مليار دينار نهاية سبتمبر الماضي.

أما رصيد المؤسسات الدولية فارتفع الى 55 مليون دينار بتراجع مليون دينار. وحقق النقد المتداول نمو بنسبة 1.1 % إلى 2.322 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل نحو 2.296 مليار دينار سبتمبر الماضى بنمو 26 مليون دينار.