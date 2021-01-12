شكرا لقرائتكم خبر عن 18 صندوقاً استثمارياً بالكويت يقلص خسائره بنهاية ديسمبر 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن نحو 18 صندوقا محليا من تقليص الخسائر عن العام الماضي 2020 إلى أقل من خسارة مؤشر السوق الأول ببورصة الكويت التي بلغت نحو 13.27%.

ومُنيت كل الصناديق بخسائر متفاوتة عن العام الفائت، تراوحت بين 1.86 % كأقل خسارة لصندوق الدارج الاستثماري، و29.8 % كأعلى خسارة لصندوق الوسم، بحسب صحيفة "الجريدة".

وتباين أداء الصناديق مع نهاية الربع الأخير من 2020، إذ تمكنت أغلبية مطلقة من تقليص الخسائر، وتضييق الفجوة التي بلغت ذروتها خلال الربعين الثاني والثالث.

والمؤشر الإيجابي اللافت ان كل الصناديق الاستثمارية حققت ارباحا ايجابية في شهر ديسمبر، إذ تراوحت ارباح الشهر الفائت بين 0.78 %من نصيب صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول، و4.53 % من نصيب صندوق الدرة الإسلامي.

ولن تكون هناك توزيعات تذكر من اغلبية الصناديق، إذ ان الكاش مطلوب لإعادة استغلال الفرص من جهة، ولمقابلة اي استردادات فردية مطلوبة.

وهناك رهانا كبيرا وتفاؤلا بأن يكون العام الحالي افضل نسبيا من العام الماضي، لوجود رغبة عالمية في دفع عجلة الاقتصاد، وتعويض ركود وإغلاقات عام 2020، واستيعاب التداعيات.

يشار إلى أن 13 سهماً مدرجا في سوق المال الأول بالكويت سجلت زيادة ملحوظة في نسب ملكيات الأجانب، مقابل تراجعها في 7 أسهم وذلك عقب إدراج البورصة على مؤشر MSCI.

وبلغت نسبة ملكيات الأجانب في شركة البورصة %11، علماً أنها أحدث الشركات المدرجة في السوق، مقابل %1.4، ما يشير إلى أهمية هذه الإدراجات النوعية في السوق الكويتي.