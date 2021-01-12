شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يكشف عن تكلفة البنية التحتية لمشروع "ذا لاين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن تكلفة البنية التحتية لمشروع "ذا لاين" ستتراوح بين 100 و200 مليار دولار.

وأضاف ولي العهد أنَ العمود الفقري للاستثمار في مشروع "ذا لاين" سيأتي من دعم حكومة المملكة، وصندوق الاستثمارات العامة، والمستثمرين المحليين والعالميين لمشروع نيوم ككل، البالغ 500 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وأكد أنَ إعلان مشروع "ذا لاين" خلاصة لتحضير وتخطيط السنوات الثلاث الماضية، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، أمس، عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وستعمل "ذا لاين" على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.