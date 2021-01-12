شكرا لقرائتكم خبر عن أويل برايس: التخفيضات المفاجئة للسعودية أعطت دفعة كبيرة لتوقعات ارتفاع أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد تقرير حديث صادر عن "أويل برايس" أهمية التخفيضات المفاجئة، التي أجرتها السعودية بعد اجتماع "أوبك+".

وأشار التقرير إلى أن القرار السعودي أعطى دفعة كبيرة لتوقعات ارتفاع أسعار النفط، حيث دفع خام برنت فوق 55 دولارا للبرميل، بحسب وكالة رويترز.

وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الأسواق قد فاجأت العالم في الخامس من يناير بقرارها خفض إنتاجها طوعا مليون برميل يومياً في فبراير ومارس.

وتزامنت الخطوة مع اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها- فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"- على أن تبقي أغلب الدول المنتجة إمداداتها مستقرة في فبراير ومارس، مع السماح لروسيا وكازاخستان بزيادة الإنتاج زيادة متواضعة.

يشار إلى أن أداء أسعار النفط شهد تباينا في تعاملات أمس الإثنين حيث انخفض "برنت" وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تفاقم أزمة فيروس كورونا عالميا وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص، لكن الخام الأمريكي نجح في التحول للارتفاع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.2% إلى 52.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 52.7 دولار وأقل سعر عند 51.5 دولار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس بنسبة 0.9% إلى 55.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 56.3 دولار وأقل سعر عند 54.9 دولار.