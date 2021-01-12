شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي بنك: خطوات السعودية وأوبك+ ستدفع أسعار خام برنت فوق 60 دولاراً أواخر 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال سيتي بنك في تقرير حديث إن خطوات السعودية وأوبك+ ستسرع السحب من المخزونات وتعمقه، مما سيدفع خام برنت فوق 60 دولارا للبرميل بحلول أواخر 2021.

وتوقع التقرير تسارع السحب من مخزونات النفط العالمية إلى 3.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2021، ثم ينحسر عن ذلك انحسارا طفيفا، ليستقر متوسط السحب في 2021 دون تغير عند 1.9 مليون برميل يوميا.

وقال إن الخفض المفاجئ لإنتاج السعودية والتحرك المنسق لأوبك+ قد يزيح ما يصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا من النفط عن الأسواق مقارنة مع توقعات سابقة للربع الأول من 2021، بحسب "العربية".

وأضاف أن إنتاج أوبك+ قد يبلغ نظريا 36.06 مليون برميل يوميا في المتوسط في الربع الأول من 2021 مقارنة مع مستوى أساس عند 36.17 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول 2020.

وأشار إلى أنه يفترض أن السعودية ستظل ملتزمة بالخفض الطوعي الإضافي البالغ مليون برميل يوميا حتى مارس 2021، بشرط الامتثال القوي، إن لم يكن الكامل، من بقية أعضاء أوبك+.

ويتوقع أن توقف السعودية خفضها الإضافي في أبريل نيسان 2021، وتستأنف خفضها الأصلي البالغ 1.88 مليون برميل يوميا.

يشار إلى أن أداء أسعار النفط شهد تباينا في تعاملات أمس الإثنين حيث انخفض "برنت" وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تفاقم أزمة فيروس كورونا عالميا وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص، لكن الخام الأمريكي نجح في التحول للارتفاع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.2% إلى 52.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 52.7 دولار وأقل سعر عند 51.5 دولار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس بنسبة 0.9% إلى 55.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 56.3 دولار وأقل سعر عند 54.9 دولار.