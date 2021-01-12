شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بافتتاحية جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% خاسراً 5.76 نقطة ليصل إلى مستوى 8863.71 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.83% رابحاً 954 نقطة ليصل إلى مستوى 25831.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 82.4 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال.

وهبط 11 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.54%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.50%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%، ثم قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.19%، ثم قطاعات الصناديق العقارية المتداولة والنقل وتجزئة الأغذية بنسبة 0.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 1.55%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.67%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.50%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.32%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والاتصالات بنسبة 0.02%.

وقفز 79 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الصمعاني" بنسبة 7.71%، ثم سهم "العمران" بنسبة 5.77%، ثم سهم "ولاء" بنسبة 4.26%، فيما تراجع 99 سهماً على رأسها سهم "عطاء" بنسبة 2.36%، ثم سهم "بوان" بنسبة 1.36%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 1.05%، فيما تصدر سهم "الصمعاني" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 520 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق، موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة فهد بن سعد الشعيبي ( عضو مستقل ) من منصبه وذلك لأسباب خاصة وتسري الاستقاله اعتبارا من تاريخ 1 فبراير المقبل.