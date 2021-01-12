شكرا لقرائتكم خبر عن "نيكي" يغلق عند ذروة 30 عاما مع صعود شركات صناعة العقاقير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر نيكي الياباني ليغلق عند أعلى مستوى في ثلاثة عقود اليوم الثلاثاء، إذ قادت أسهم شركات صناعة العقاقير النشاط بفضل تقرير ذكر أن عقارا تصنعه تشوجاي للأدوية فعال في علاج مرضي كوفيد-19.

وصعد المؤشر نيكي 0.09 بالمئة إلى 28164.34 نقطة بعد أن تعافى من انخفاضات سجلها في وقت مبكر، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.16 بالمئة إلى 1857.94 نقطة.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير الإستراتيجيين لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول "عاود المستثمرون شراء الأسهم فور ان بدأت السوق تتراجع، مما يظهر القوة الأساسية للطلب".

وأضاف "لقد تلقوا (أيضا) الثقة في السوق مع ارتفاع العقود الآجلة الأمريكية أثناء الليل".

وقفز سهم تشوجاي للأدوية 5.91 بالمئة بفضل أنباء عن فعالية عقار، مما ساهم في تعزيز مؤشر شركات صناعة الأدوية للارتفاع 1.68 بالمئة.

كما ربحت شركات أخرى مثل تاكيدا للأدوية وإيساي وشيونوجي آند كو ما يتراوح بين 1.95 بالمئة و3.38 بالمئة.

تأتي أنباء علاج كوفيد-19 في الوقت الذي تعتزم فيه اليابان توسعة إعلانها لحالة الطوارئ ليشمل ثلاثة أقاليم في غرب البلاد من بينهم أوساكا لاحتواء انتشار كوفيد-19 بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وبين الأسهم الأخرى، ربح سهم مجموعة سوفت بنك 1.36 بالمئة بعد أن باع صندوق تديره جزءا من حصته في أوبر تكنولوجيز مقابل ملياري دولار.

وصعدت أسهم أشباه الموصلات بفضل احتمالات طلب أقوى على الرقائق، إذ أضاف سهم طوكيو إلكترون 0.29 بالمئة وزاد سهم شين-إيتسو كيميكال 3.29 بالمئة.

وخالفت أسهم شركات صناعة السيارات الاتجاه العام، بعد أن قالت تويوتا موتور وهوندا موتور إنهما ستقلصان إنتاج السيارات هذا العام بسبب نقص أشباه الموصلات.

ونزل سهم تويوتا 0.59 بالمئة وتراجع سهم هوندا 1.55 بالمئة.

وكان أقل الأسهم أداء على المؤشر توبكس 30 هو نيبون تليجراف آند تليفون الذي هبط 2.54 بالمئة وتلاه سهم سيفن آند آي هولدينجز الذي خسر 2.08 بالمئة.