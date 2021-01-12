شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عليان الوتيد رئيساً تنفيذياً لشركة الاتصالات السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي"، تعيين المهندس عليان محمد الوتيد رئيساً تنفيذياً للمجموعة، ابتداءً من تاريخ 28 مارس المقبل.

ويملك المهندس عليان الوتيد خبرة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تجاوزت الـ 20 سنة حيث عمل في شركة أرامكو في بداية حياته العملية، ومن ثم تدرج في شركة الاتصالات السعودية في عدة مناصب حيث شغل مؤخرا النائب الأعلى لوحدة المستهلك، وقبل ذلك شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، ويرأس العديد من مجالس إدارات الشركات التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية مثل شركة قنوات وشركة إنتغرال وشركة مراكز الاتصال، ويشارك كعضو ونائب رئيس مجلس المديرين في شركة stcPay ويترأس العديد من اللجان التابعة لمجالس الإدارات للشركات التابعة للمجموعة.

والمهندس عليان حاصل على شهادة الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحاصل على العديد من الشهادات المهنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والقيادة والتخطيط الاستراتيجي.