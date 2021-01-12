الاقتصاد

البنك الأهلي المتحد يصعد ببورصة البحرين بافتتاحية جلسة الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.34% رابحاً 4.95 نقطة ليصل إلى مستوى 1458.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 118.6 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 24.90% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.42%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.83% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 2.2%.

 

وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، شراء المساهم الرئيسي سالم صباح الناصر الصباح 2.1 مليون سهم لترتفع نسبة تملكه من 565.85 مليون سهم تعادل 5.86% إلى 567.9 مليون سهم تعادل 5.88% من البنك.

 

وفي سياق منفصل أعلنت شركة استيراد الاستثمارية، تعيين فاطمة إبراهيم العمادي في منصب المستشار العام، وسكرتير مجلس الإدارة مسؤول الإلتزام وذلك اعتباراً من 10 يناير الجاري.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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