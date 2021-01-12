شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 9 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% رابحاً 14.82 نقطة ليصل إلى مستوى 5634.10 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.33% رابحاً 19.98 نقطة ليصل إلى مستوى 6152.37 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% رابحاً 4.81 نقطة ليصل إلى مستوى 4614.38 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.10% رابحاً 4.77 نقطة ليصل إلى مستوى 4721.84 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 135.9 مليون سهم بقيمة 21.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5052 صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.12%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.64%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات المالية بنسبة 0.13%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.60%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.43%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الكويتية السورية القابضة، اجتماع مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة عرض الاستحواذ الإلزامي المقدم من سالم عبد الله الحوسني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، عدم وجود أي أحداث معلومات جوهرية أو أي تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير على الشركة بالشكل الذي يترتب عليه النشاط غير الاعتيادي على أسهم الشركة أمس الاثنين.