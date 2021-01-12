شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تعتمد لائحة صندوق تأمين العاملين بالرقابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1287 لسنة 2020 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للأعضاء والعاملين بهيئة الرقابة الإدارية.

ونص القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 9 الصادر اليوم الثلاثاء، على :"



الرقابة المالية

يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وبلغت عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية بلغت 679 صندوق في نهاية عام 2019 بالمقارنة بعدد 670 صندوق في العام السابق، كما بلغ عدد الأعضاء في نهاية الفترة نحو 4.93 مليون عضو مقابل نحو 4.91 مليون عضو في العام السابق، وبلغ إجمالي الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) نحو 8.8 مليار جنيه مقابل 7.8 مليار جنيه بمعدل نمو 12%.

وارتفعت المزايا التأمينية المسددة "التعويضات" من صناديق التأمين الخاصة إلى نحو 8.58 مليار جنيهاً في عام 2019 مقابل 7.80 مليار جنيها في عام 2018 بمعدل زيادة 10%، وهذا يعكس الدور الهام الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة على المستوى القومي، إضافة إلى دورها في البعد الاجتماعي بما تضمنه من مبالغ تمثل صمام أمان لأعضائها.