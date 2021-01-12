شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر البورصة المصرية بالمستهل.. وإيقاف التعامل على الحديد والصلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، وحيداً بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، فيما تراجع باقي المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس البورصة على ارتفاع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11299 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2294 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 13731 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 4361 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2185 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3176 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على سهمي الإسماعيلية مصر للدواجن، المنصورة للدواجن، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

كما قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية اعتباراً من بداية جلسة تداول اليوم الثلاثاء، في ضوء المخاطبة التي تم إصدارها للشركة بخصوص قرارات الجمعية العامة غير العادية التى انعقدت أمس الاثنين، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، دلتا للإنشاء والتعمير، المالية والصناعية المصرية، 5 آلاف سهم، 3 آلاف سهم، 109.6 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 10 آلاف سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 150 ألف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 206 سهم، 3 آلاف سهم، 8 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي عبور لاند للصناعات الغذائية، المجموعة المصرية العقارية، 200 ألف سهم، 192.3 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المهندس للتأمين، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، مليون سهم، 315 سهم، 12500 سهم، 451.1 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

وفي سياق آخر قالت شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية، إنها اشترت 3000 سهم خزينة خلال جلسة أمس الاثنين، ليرتفع إجمالي أسهم الخزينة إلى 8500 سهم.

كما اشترت شركة حديد عز، 245 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الاثنين، ليرتفع إجمالي أسهم الخزينة إلى 545 ألف سهم.