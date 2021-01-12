شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 813 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021 فى مصر بقيمة 3 جنيهات، مع توقعات بارتفاع آخر للأسعار فى سوق الصاغة الساعات القادمة، وذلك مع ارتفاع أونصة الذهب عالميا لتقترب من 1860 دولارا، بعد أن سجلت 1838 دولارا.

أسعار الذهب فى مصر:

عيار 18 سجل 697 جنيها.

عيار 21 سجل 813 جنيها.

عيار 24 سجل 929 جنيها.

الجنيه الذهب 6504 جنيها.

أونصة الذهب 1858 دولار.

وتمكن الذهب من التعافى من خسائره التي مُني بها في وقت سابق الاثنين 11 يناير عندما سجل أدنى مستوى في ستة أسابيع بعد أن توقفت موجة صعود للأسهم، لكن المكاسب كبحها ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.03% إلى 1848.90 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر كانون الأول عند 1816.53 دولار، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% ليسجل عند التسوية 1850.80 دولار للأونصة.

ونزلت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوى في أكثر من عشرة أشهر بعد زيادة في الإصابات بفيروس كورونا، وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، أعلى مستوى في حوالي ثلاثة أسابيع بدعم من زيادات في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بفعل توقعات بمزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.26% إلى 25.05 دولار للأونصة، بعد أن سجلت في وقت سابق أقل مستوى لها في حوالي شهر عند 24.30 دولار، وهبط البلاتين 2.8% إلى 1035.10 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاديوم 0.17% إلى 2374.10 دولار للأونصة.