شكرا لقرائتكم خبر عن كليوباترا: 3.3 مليار جنيه قيمة صفقة الاستحواذ على "ألاميدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مجموعة مستشفيات كليوباترا، إنه تم تحديد قيمة صفقة الاستحواذ على مجموعة ألاميدا هيلثكير الإماراتية في مصر، من خلال تحمل مديونية ألاميدا والبالغة حوالي 3.3 مليار جنيه بالإضافة إلى إصدار بحد أقصى عدد 848 مليون سهم في شركة مستشفى كليوباترا تخصص لصالح مساهمي ألاميدا، مما قد يؤدي إلى خفض نسبة المساهمة بنسبة 35% كحد أقصى- وتبلغ عدد الأسهم الحالية 1.6 مليار سهم-ويتم سداد مقابل الأسهم عن طريق إصدار سندات دين الصلح مساهمي مجموعة ألاميدا تكون قابلة للتحويل إلى أسهم مصدرة من قبل شركة مستشفى كليوباترا ليتم الاكتتاب فيها بالكامل من قبل مساهمي مجموعة ألاميدا.

ونوهت المجموعة، في عرض تقديمي للمستثمرين، مرسل للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه قد يتم تسوية جزء من سندات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم نقداً وفقاً للآلية المتفق عليها في عقد شراء الأسهم ورهناً بالتمويل الذي قد يؤدي إلى خفض قيمة المساهمة بنسبة 25% كحد أدنى أو إصدار 533 مليون سهم فقط.

أضافت كليوباترا، أنه من المزمع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2021، شريطة استيفاء الشروط المسبقة والموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية والرقابية من بينها وزارة الصحة والسكان وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك موافقة الجمعية العامة العادية للشركة، وتحقق الشروط المسبقة لتنفيذ الصفقة، متابعة أنه بدأ التحصير لعملية استيفاء الشروط، وذلك فيما يخص البدء في إجراءات الحصول على موافقة جهاز حماية المنافسبة.