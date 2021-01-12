شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تفقد 21 نقطة بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء..وهبوط 19 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.20% خاسراً 21.63 نقطة ليصل إلى مستوى 10821.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 56.2 مليون سهم بقيمة 106.5 مليون ريال عبر تنفيذ 2963 صفقة، وتراجع 19 سهماً، وارتفع 20 سهماً، واستقرت 5 أسهم.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.88%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.38%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.55%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.39%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة بورصة قطر، قبول أسهم شركة " كيو إل إم " للتداول في السوق اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 13 من يناير، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 48 شركة مساهمة.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.