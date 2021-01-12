شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تعلن ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة أسيوط لعام 20/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هالة السعيد: إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية محافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومتكامل 7,1 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة أسيوط بخطة عام 20/2021 بنسبة زيادة 16% 4,4 مليار جنيه استثمارات مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسيوط وعدد القرى المستفيدة 150 قرية وعدد المستفيدين2,1 مليون مواطن

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة أسيوط للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.

وأشارت هالة السعيد، إلى تركيز جهود التنمية الـمكانية علي أمور ثلاثة تتمثل في إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية محافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومتكامل، إلي جانب التركيز على الـمناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيّارات الهجرة إلي الـمناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة أسيوط أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 392 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة أسيوط بخطة عام 20/2021 تبلغ 7,1 مليار جنيه بنسبة زيادة 16% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2.8% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسيوط بخطة عام 20/2021 أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,5 مليار جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 34,5%، ويخص قطاع البترول 741 مليون بنسبة 10,4%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 841,2 مليون جنيه بنسبة 11,8%، ويخص قطاع النقل 1,3 مليار جنيه بنسبة 17,7%، وقطاع التعليم العالي 644 مليون جنيه بنسبة 9%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 16,7%.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة أسيوط في خطة 2021/20 تتمثل في توجيه نحو 2 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 156.4 مليون جنيه لخدمات الكهرباء.

ولفت التقرير إلى أهم مشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية بالمحافظة بخطة عام 20/2021 المتمثلة في استكمال إحلال وتجديد وحدات التكرير الخاصة بشركة أسيوط، استكمال الأمن الصناعي وحماية البيئة بشركة أسيوط لتكرير البترول، احلال وتجديد خطوط الشبكة القومية للخام والمنتجات والبوتجاز، فضلا عن استكمال الأمن الصناعي وحماية البيئة بشركة أنابيب البترول.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة أسيوط إلى ملامح مبادرة حياة كريمة بالمحافظة حيث يبلغ حجم استثمارات المبادرة في المحافظة 4,4 مليار جنيه، وعدد القرى المستفيدة 150 قرية، ويبلغ عدد المستفيدين 2,1 مليون مواطن.