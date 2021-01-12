شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى ترتفع بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع مدفوعة بصعود 13سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% رابحاً 4.51 نقطة ليصل إلى مستوى 2703.19 نقطة.

وبلغ حجم التداول 158.4 مليون سهم محققة ما قيمته 166 مليون درهم من خلال تنفيذ 1771 صفقة لعدد 29 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.63%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%.

وقفز 13 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 4.27%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 2.34%، فيما تراجع 14 سهماً، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.43%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 1.65%، فيما تصدر سهم شركة سوق دبي المالي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 40.9 مليون ورقة بقيمة 49.5 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة إعمار مولز، استقالة راجيف سوري من منصبه كمسؤول في الشركة، بأثر فوري، وسيتولى أميت جاين مسؤولياته حتى إشعار آخر.

كما أعلنت شركة تكافل الإمارات، استقالة فاهم أحمد الكوك الشحي من منصبه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل.

وفي سياق آخر أعلنت شركة شعاع كابيتال، نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، والذي وافق بالتمرير على قرارات اعتيادية متعلقة بأعمال الشركة.