شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء .. الكيلو بين 23-26 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12-1-2021 تشهد استقرارا فى ظل زيادة المعروض في السوق المحلى.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن سعر الكيلو من الدواجن 20 جنيها، وأن السعر للمستهلك يتراوح بين23-26 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 29-30 جنيها للكيلو في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة بين 30- 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مضيفا أن سعر الكرتونة اليوم سجل في المزرعة 28 جنيها في حين سجلت أسعار المستهلك 31 - 35 جنيها، مضيفا أن سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 34 جنيها ويصل السعر للمستهلك 38-40 جنيها.