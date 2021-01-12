شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-1-2021 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار الأمريكى بالبنوك المصرية، اليوم الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية، مسجلاً استقرارا فى البنك الأهلى المصرى وفى بنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وعالميا تمسك الدولار بمكاسب حققها على مدار أربعة أيام مقابل عملات مناظرة رئيسية اليوم الثلاثاء، إذ دفعت احتمالات تقديم تحفيز مالي ضخم العائدات الأمريكية للارتفاع.

ووعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي سيتولى منصبه في العشرين من يناير في ظل سيطرة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه على مجلسي الكونجرس، "بتريليونات" من الإنفاق الإضافي للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء .

15.71 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء .

15.71 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك عودة

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.60 جنيه للشراء .

15.70 جنيه .

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.