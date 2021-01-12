شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يكرر الإغلاقات السلبية– تحليل – 12-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج بتداولاته الأخيرة على استقراره السلبي دون المقاومة الممتدة نحو 0.9095 ليزيد ذلك من فرص استئنافه للهجوم السلبي لنلاحظ تسلله حاليا دون محور المتوسط المتحرك 55 وتسجيله لمستوى 0.8975.

نشير إلى أن هبوط مؤشر ستوكاستيك واقترابه من مستوى 20 سيمد السعر بعزم سلبي جديد وليمكنه ذلك بتحقيق كسر للدعم الإضافي المتمركز عند 0.8932 ومن ثم ليحاول الوصول نحو المحطات السلبية الرئيسية المتمثلة بمستوى 0.8875 و 0.8760 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.9025 و 0.8932

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط