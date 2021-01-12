شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحتاج لعزم إيجابي جديد- تحليل - 12-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتشكيله لتداولات جانبية مختلطة بالرغم من ثباته المستمر ضمن محاور القناة الصاعدة متأثرا بسلبية مؤشر ستوكاستيك اللحظية, نشير إلى أهمية مراقبة تصرف السعر في حال اقترابه من دعم القناة الفرعية الصاعدة والممتد نحو 125.90 والذي يشكل العامل الأساسي لتأكيد السيناريو الصاعد والمقترح سابقا.

أما في حال تجميع السعر للعزم الإيجابي, فإن ذلك سيمكنه من استئناف الهجوم الصاعد لنتوقع انجذابه بذلك نحو 127.50 ومن ثم لتمتد التداولات نحو المقاومة المستقرة عند 128.75 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي لتداولات الفترة الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.00 و 127.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد