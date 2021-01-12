شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتمسك بالإيجابية-تحليل - 12-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر الزوج الصاعد لنلاحظ اقترابه حاليا من مستوى 141.40 والذي طالما شكّل عائق أمام الاندفاع الإيجابي الأخير, يستمد السعر حاليا عزمه الإيجابي من اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, ليزيد ذلك من فرص استهدافه لمقاومة القناة الصاعدة والمستقرة قرب 142.20 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا المستوى بتحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.20 و 142.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد