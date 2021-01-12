شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يفقد العزم الايجابي– تحليل - 12-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر البلاتين بتداولاته الأخيرة العزم الإيجابي لنلاحظ من الرسم المرفق تشكيله لموجة هابطة محققا بذلك الهدف السلبي الأول والمستقر عند 1010.00, خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء واستمرار تذبذب التداولات دون مقاومة القناة الهابطة المتمركزة قرب 1120.00 يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات التصحيحية الهابطة لنتوقع انجذاب السعر بذلك نحو 950.00 وصولا للدعم الرئيسي الممتد نحو 890.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1100.00 و 975.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط