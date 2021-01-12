شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يضغط على الدعم– تحليل -12-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر النحاس التصحيحية نحو دعم القناة الصاعدة المستقر عند 3.5500 مهددا بذلك الاستقرار الإيجابي نظرا لاستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي حتى هذه اللحظة.

لذلك, ننصح بمراقبة تصرف السعر بتداولات هذا اليوم وانتظار الإغلاق التالي لنتمكن من تأكيد الاتجاه العام للتداولات القادمة, ففي حال هبوط السعر دون الدعم الثبات دونه, فإن ذلك سيجبره على تشكيل هجوم سلبي قوي ليتكبد بذلك خسائر كبيرة قد تمتد نحو 3.4000 و 3.2400 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.6300 و 3.5000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي لحين تأكيد الاتجاه