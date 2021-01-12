شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يصل الهدف الأول – تحليل - 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الفرنك صعوداً بشكل ملحوظ ليصل إلى مشارف الهدف الأول المنتظر عند 0.8930، ونتوقع تخطي هذا المستوى لفتح الطريق أمام إجراء مزيد من التصحيح الصاعد، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 0.8975.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.8860 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8870 والمقاومة 0.8980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد