شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي تحت الضغط السلبي – تحليل - 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي كسراً لدعم القناة الرئيسية الصاعدة ويستقر دونه، ويقترب من تشكيل نموذج رأس وكتفين تظهر ملامحه بالصورة، مما يدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، ليتجه نحو اختبار مستوى 0.7624 مبدئياً.

من هنا، فإن الميل الهابط سيكون متوقعاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيمد الموجة التصحيحية الهابطة لتصل إلى 0.7504 كهدف تالي، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 0.7725 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7600 والمقاومة 0.7725

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط