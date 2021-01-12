شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحاول التعافي – تحليل - 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية جديدة ليتحرك حول 55.50 الآن، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يتقاطع بشكل إيجابي ليدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يصل إلى 57.77.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات فوق 54.95، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لاختبار دعم القناة الرئيسية الصاعدة حول 53.50 قبل العودة للارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.50 والمقاومة 57.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد