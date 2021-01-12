الاقتصاد

سعر عقود خام برنت يحاول التعافي – تحليل - 12-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية جديدة ليتحرك حول 55.50 الآن، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يتقاطع بشكل إيجابي ليدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يصل إلى 57.77.

 

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات فوق 54.95، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لاختبار دعم القناة الرئيسية الصاعدة حول 53.50 قبل العودة للارتفاع من جديد.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.50 والمقاومة 57.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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